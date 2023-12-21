Ледовый городок в Екатеринбурге строят под дождем (ВИДЕО)

В Екатеринбурге строители продолжают возводить ледовый городок на площади 1905 года, несмотря на оттепель и дождь. Мастера надеются, что плюсовые температуры не растопят ледяные скульптуры к открытию городской елки – 28 декабря.

Дождь в ледовом городке

«Конечно, нам приходится готовиться к погодным сюрпризам. Лед заготавливали в -40, а сейчас у нас +2. Ледяные горки и стенки мы проектируем таким образом, чтобы в случае оттепели они не упали. Башенки тоже строятся с квадратным сечением, чтобы не распадались при теплой погоде. Строители и скульпторы понимают ситуацию и не стоят рядом с тонкими элементами. Надеемся, что ледовый городок не успеет растаять до открытия. Если плюсовая температура будет во время зимних каникул и лед будет «плакать», то тогда городок закроют для посетителей. Такое уже случалось в прошлые годы», – рассказала директор компании-подрядчика «Айс-Проект 2000» Наталья Тумакова.

Напомним, ледовый городок и новогодняя елка на площади 1905 года будут посвящены сказкам Пушкина. Праздничную площадку украсят ледовые скульптуры участников фестиваля «Европа – Азия». По словам Натальи Тумаковой, в этом году в конкурсе участвуют семь команд из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Якутска, Архангельска, Ижевска, Хабаровска и Минска. Они будут соревноваться за главный приз – 150 тысяч рублей. Окончательно ледовые скульптуры будут готовы к 26 декабря, а торжественное открытие городка запланировано на 28 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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