Как выбрать крабовые палочки: советы специалистов

В Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать крабовые палочки для новогоднего салата.

Эксперты советуют при покупке обращать внимание на три составляющие.

– Упаковка. На упаковке обязательно должна быть напечатана информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Если палочки продают без упаковки, на развес, лучше отказаться от покупки.

– Состав. Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема.

– Внешний вид. Аккуратные и ровные. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая. Серый цвет свидетельствует о том, что при производстве использовали большое количество муки, или палочки изготовлены из малоценных пород рыбы. Желтый – признак несвежего сырья. Слишком яркий цвет говорит об избыточном количестве красителя.

Ранее «Новый День» рассказывал, как выбрать к Новому году красную икру. Главное – не брать с рук и всегда смотреть на состав и упаковку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube