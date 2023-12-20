Эксперты рассказали, как выбирать красную икру и зеленый горошек на Новый год

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, как выбирать продукты для новогоднего стола. Главное – не брать с рук и всегда смотреть на состав и упаковку.

Одним из главных новогодних продуктов традиционно является красная икра. Эксперты советуют ни в коем случае не брать ее с рук и в местах несанкционированной торговли, потому что так можно нарваться на подделку.

«Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, – дали советы в Роспотребнадзоре. – Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой».

Сами икринки у натурального продукта – однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – сдувшиеся, вероятно, ее уже размораживали. В домашних условиях просто провести тест на натуральность. Икринки положите в горячую воду. Если икра настоящая, она немного побелеет и опустится на дно. Искусственная – растворится и окрасит воду.

«Не забывайте, что хранение открытой жестяной банки недопустимо. Переложите оставшийся продукт в стеклянную банку с крышкой, соблюдайте температуру хранения и сроки годности, указанные на заводской упаковке», – добавляют эксперты.

Зеленый горошек для оливье выбрать проще. Главное – смотреть на дату изготовления. Самый вкусный горошек – тот, который был изготовлен в июне-июле. В составе продукта должны быть только сам горошек, вода, соль и сахар. Никаких других добавок. На состояние упаковки тоже лучше посмотреть: на жестяной банке не должно быть ржавчины, а у стеклянной – крышка не должна вздуваться.

Как ранее писал «Новый День», икра в Екатеринбурге в этом году стоит от 650 рублей за 100-граммовую банку, зеленый горошек – в среднем 100 рублей. А самый скромный новогодний стол обойдется в 4500 рублей.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/814570.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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