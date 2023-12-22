В Свердловской области началась регистрация на ЕГЭ

Уральские одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет начали регистрироваться на ЕГЭ 2024 года. Ученики до 1 февраля смогут выбрать необходимые предметы, по которым они будут сдавать экзамен в конце учебного года.

Как сообщают в департаменте информполитики, на сдачу экзамена можно будет зарегистрироваться онлайн либо офлайн, подав заявление в школе. Инструкцию по онлайн-регистрации и информацию о местах подачи заявлений можно прочитать на сайте регионального минобразования или на сайте ЕГЭ в Свердловской области. Выпускникам прошлых лет, планирующим повторно сдавать госэкзамен, нужно обратиться по месту регистрации на сдачу ЕГЭ.

«Самым массовым экзаменом в 2023 году традиционно стал русский язык. Среди предметов по выбору больше половины участников ЕГЭ остановились на профильной математике, результаты которой необходимы при поступлении в вуз на технические специальности. Также популярными предметами у одиннадцатиклассников стали обществознание, информатика и биология», – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что основной период ЕГЭ продлится с 23 мая по 1 июля. Досрочный экзамен пройдет с 22 марта по 12 апреля, вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля. А дополнительный экзамен пройдет с 4 по 9 сентября. Ожидается, что единый государственный экзамен сдадут свыше 17 тысяч свердловчан.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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