В России определили даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определились с датами проведения Единого государственного экзамена. Об этом говорится в проекте расписания, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе проведение ЕГЭ разделено на три периода. Досрочный экзамен планируется провести с 22 марта по 12 апреля, вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля.

Основной период проведения ЕГЭ продлится с 23 мая по 1 июля.

Дополнительный экзамен пройдет с 4 по 9 сентября.

Отмечается, что ЕГЭ по всем учебным предметам стартует в 10:00 по местному времени.

Москва, Зоя Осколкова

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