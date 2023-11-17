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Пятница, 17 ноября 2023, 16:49 мск

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В России определили даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определились с датами проведения Единого государственного экзамена. Об этом говорится в проекте расписания, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе проведение ЕГЭ разделено на три периода. Досрочный экзамен планируется провести с 22 марта по 12 апреля, вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля.

Основной период проведения ЕГЭ продлится с 23 мая по 1 июля.

Дополнительный экзамен пройдет с 4 по 9 сентября.

Отмечается, что ЕГЭ по всем учебным предметам стартует в 10:00 по местному времени.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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