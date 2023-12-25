российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 декабря 2023, 09:50 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

На ЕГЭ по математике не разрешат пользоваться калькуляторами

Школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на едином государственном экзамене. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, нет ничего удивительного в запрете использования калькулятора на ЕГЭ по математике. Это соответствует утвержденным справочным материалам, которые разработаны для всех предметов.

Решение принималось специалистами в области образования, которые изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире. Цель принятия таких мер – удержать и улучшить качество математического образования.

В то же время школьникам на ОГЭ разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором на экзамене по математике.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Нет необходимости…» Глава Рособрнадзора рассказал о перспективах отмены ЕГЭ / В России определили даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Метки / ЕГЭ

«Нет необходимости…» Глава Рособрнадзора рассказал о перспективах отмены ЕГЭ / В России определили даты проведения ЕГЭ в 2024 году / Рособрнадзор планирует пропускать через нейросеть работы ЕГЭ со всей России / Выпускникам добавят до трех баллов к ЕГЭ за серебряную медаль / В России подскочил спрос на успокоительные в период ЕГЭ / ЕГЭ в России в 2023 году сдавали 630 тысяч человек / В Рособрнадзоре исключили утечку материалов ОГЭ и ЕГЭ / Глава Рособрнадзора не видит причин для отмены ЕГЭ в ближайшие 10 лет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Россия, ЕГЭ,