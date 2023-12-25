На ЕГЭ по математике не разрешат пользоваться калькуляторами

Школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на едином государственном экзамене. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, нет ничего удивительного в запрете использования калькулятора на ЕГЭ по математике. Это соответствует утвержденным справочным материалам, которые разработаны для всех предметов.
Решение принималось специалистами в области образования, которые изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире. Цель принятия таких мер – удержать и улучшить качество математического образования.
В то же время школьникам на ОГЭ разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором на экзамене по математике.
Москва, Зоя Осколкова
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