На ЕГЭ по математике не разрешат пользоваться калькуляторами

Школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на едином государственном экзамене. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, нет ничего удивительного в запрете использования калькулятора на ЕГЭ по математике. Это соответствует утвержденным справочным материалам, которые разработаны для всех предметов.

Решение принималось специалистами в области образования, которые изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире. Цель принятия таких мер – удержать и улучшить качество математического образования.

В то же время школьникам на ОГЭ разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором на экзамене по математике.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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