Зоозащитники призвали не запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Зоозащитники призывают отказаться от фейерверков и салютов в новогоднюю ночь. Это пугает собак, котов и птиц. «Количество потеряшек по всей стране становится в десятки раз больше. Все потому, что когда пес (например) слышит салют, сильно пугается таких резких звуков, и у него появляется суперспособность выпутываться из самых надежных поводков», – напоминает ассоциация «Зооправо».

По словам зоозащитников, салюты пугают и диких животных, которые «в панике выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин», а также птиц, они «ударяются о стены и окна зданий». «Беспорядочные фейерверки причиняют ущерб окружающей среде вследствие возникновения пожаров, а также выбросами в воздух отравляющих химикатов», – считают активисты, призывая отказаться от фейерверков и петард.

Екатеринбург, Елена Сычева

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