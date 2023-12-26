В Екатеринбурге будут судить директора закрытой школы, воспитанники которой жаловались на сексуальное насилие и издевательство

Бывшая директор закрытой школы № 124 в Екатеринбурге предстанет перед судом, ее обвиняют в халатности. Воспитанники жаловались на систематические издевательства, а один из подростков сообщил о сексуальном насилии, но руководитель учреждения, зная о ситуации, не сообщила в вышестоящие и правоохранительные органы.

Как ранее писал «Новый День», в апреле 2023 года 13-летний воспитанник закрытой школы № 124 (ныне – государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа») сбежал и рассказал родителям о систематических издевательствах. По словам подростка, в школе сложились условия почти как на зоне. Мальчик рассказал в том числе о сексуальном насилии как минимум над одним 12-летним воспитанником. При этом воспитатели не только знали о происходящем, но и сами устраивали «товарищеские суды», предлагая голосовать за то, чтобы провинившихся «опустили», «зачуханили», и применяли прочие приемы зоны. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Фигурантами стали двое 16-летних учащихся закрытой школы.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено и в отношении уже бывшей директора закрытого спецучреждения. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Она занимала свой пост с 2016 года. По версии следствия, в октябре 2022 года «несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории совершены противоправные действия в отношении другого воспитанника, 2009 г.р.». Директор должна была незамедлительно сообщить о вопиющем факте в региональное минобразования, полицию и родителям мальчика. Но ничего не сделала.

«Обвиняемая не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации. В результате ее действий в отношении пострадавшего воспитанника на территории учебно-воспитательного учреждения вновь совершены противоправные действия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Добавим, что, по данным СМИ, 16-летний подросток, которого должны судить за насилие, 23 декабря сбежал из закрытой школы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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