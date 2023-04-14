Воспитанники закрытой школы в Екатеринбурге пожаловались на систематическое сексуальное насилие и издевательства

Воспитанники закрытой школы № 124 в Екатеринбурге пожаловались на постоянные издевательства и сексуальные действия насильственного характера, которые совершались в отношении 12-летних и 13-летних парней. По данным адвоката одного из пострадавших, возбуждено уголовное дело. В следственном комитете информацию не комментируют.

В закрытой школе № 124 в Екатеринбурге обучаются дети, которые были осуждены за совершение преступлений в возрасте до 14 лет. Подобные спецучреждения должны перевоспитывать подростков, но по факту в этой конкретной школе сложились условия почти как на зоне. Об этом рассказал 13-летний воспитанник, который сбежал из учреждения, и его родители обратились к адвокату.

«Мальчик рассказал о многочисленных фактах издевательства, в том числе о сексуальном насилии. Сам он жертвой действий сексуального характера не был, но был свидетелем, как над 12-летним воспитанником такие действия совершались регулярно. Если говорить точнее, его принуждали совершать сексуальные действия с другими подростками, – рассказал «Новому Дню» адвокат потерпевшего из компании «Логард» Георгий Краснов. – Сексуальные издевательства, со слов парня, начались в сентябре 2022 года. В самом учреждении сложились довольно странные порядки, детей там калечили. Один из воспитателей устраивал «товарищеские суды», предлагая голосовать за то, чтобы провинившихся «опустили», «зачуханили», и применял прочие понятия зоны. На одном из таких судов он заставил подростков проголосовать, чтобы в отношении 12-летнего мальчика были совершены насильственные действия сексуального характера. Тем самым он развязал руки 15-летним воспитанникам, которые и дальше продолжали издеваться над этим ребенком, а затем и над другими».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». По словам адвоката, зачинщиков было двое – обоим по 15 лет. Один из них сейчас задержан, другой находится в бегах. Идут допросы воспитанников школы № 124, и, по данным Георгия Краснова, подростки уже подтвердили рассказанное мальчиком. В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области данную информацию не комментируют.

«Я надеюсь, что встанет вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. Они прекрасно знали, что происходит. Это неоднократно обсуждалось в школе, но никто не пытался профилактировать. Будет дико, если крайними останутся только 15-летние лица. Ждем, какие действия предпримет следствие», – добавил Георгий Краснов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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