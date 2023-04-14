Директора закрытой школы, где над воспитанниками издевались месяцами, отстранили от работы

Директора закрытой школы № 124 в Екатеринбурге отстранили от выполнения служебных обязанностей, – сообщили в министерстве образования Свердловской области. «Министерство образования и молодежной политики оказывает всю необходимую помощь следствию», – добавили в ведомстве.

Напомним, воспитанники закрытой школы № 124 в Екатеринбурге рассказали о постоянных издевательствах и сексуальном насилии, которые совершались в отношении 12-13-летних парней. По словам пострадавших, в школе один из педагогов «продвигал понятия, как на зоне». Устраивал «товарищеские суды», на которых заставлял детей голосовать за наказание в отношении провинившихся. На одном из таких судов осенью 2022 года проголосовали за насилие в отношении 12-летнего подростка. С тех пор педагог устранился, но двое 15-летних (на тот момент) воспитанников школы регулярно совершали насильственные действия в отношении более младших детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Одного из зачинщиков задержали. Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении 16-летнего парня в виде содержания под стражей на 2 месяца. Второй подозреваемый пока скрывается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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