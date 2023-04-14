Суд на два месяца арестовал одного из подростков, подозреваемых в сексуальном насилии

В Екатеринбурге суд выбрал меру пресечения для одного из подростков, которых подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летних воспитанников спецшколы №124. Юношу арестовали на 2 месяца.

«Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11.06.2023 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, воспитанники закрытой школы № 124 в Екатеринбурге рассказали о постоянных издевательствах и насильственных действиях сексуального характера, которые совершались в отношении 12-летних и 13-летних парней. По словам пострадавших, в школе один из педагогов продвигал понятия, как на зоне. Устраивал «товарищеские суды», на которых заставлял детей голосовать за наказание в отношении провинившихся. На одном из таких судов осенью 2022 года проголосовали за насилие в отношении 12-летнего подростка. С тех пор педагог устранился, но двое 15-летних (на тот момент) воспитанников школы продолжали регулярно совершать насильственные действия в отношении более младших ребят. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Одного из 15-летних зачинщиков задержали. Второй пока скрывается.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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