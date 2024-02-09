В Екатеринбурге поймали сбежавшего из спецшколы подростка. Он обвиняется в насилии над детьми

В Екатеринбурге поймали 16-летнего подростка, который сбежал в декабре из спецшколы № 124. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летних воспитанников закрытой школы. Об этом «Новому Дню» рассказал адвокат одного из потерпевших Георгий Краснов.

«Один из подсудимых сбежал в декабре. Его поймали вчера на вокзале. До этого в январе суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подростка сейчас, скорее всего, поместят в СИЗО, № 1, откуда потом будут возить на суды, как и остальных двух подсудимых», – поделился адвокат.

По словам собеседника, обвиняемый в течение последних двух месяцев выходил на связь по телефону и называл причины побега: ему угрожал один из подсудимых на последнем декабрьском заседании. Краснов уточнил, что до побега юноша был под подпиской о невыезде.

Как ранее писал «Новый День», в закрытой школе № 124 устраивались «товарищеские суды», на которых детей заставляли голосовать за наказание в отношении провинившихся. На одном из таких судов осенью 2022 года проголосовали за насилие в отношении 12-летнего подростка. После этого воспитанники школы продолжали регулярно совершать насильственные действия в отношении более младших ребят. Весной 2023 года в отношении двоих подростков было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Третий обвиняемый по решению Чкаловского суда остался под домашним арестом, находился в спецшколе, откуда сбежал в декабре прошлого года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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