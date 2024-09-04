Дело экс-директора спецшколы, где насиловали детей, отправлено на пересмотр

Свердловский областной суд пересмотрел приговор бывшему директору закрытой спецшколы № 124 Наталье Поддубной, которая скрыла случаи насилия над воспитанниками.

В июне 2024 года женщина была признана виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и наказана исправительными работами на срок 11 месяцев с удержанием дохода. На решение Чкаловского суда Екатеринбурга подали апелляцию и прокуратура, и адвокат осужденной.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы, частично изменил приговор. Наказание Поддубной осталось прежним, однако суд первой инстанции не решил вопрос о моральной компенсации в пользу пострадавшего от насилия несовершеннолетнего воспитанника. Поэтому уголовное дело будет отправлено в тот же суд на новое рассмотрение, но только для разрешения гражданского иска.

В закрытой школе № 124 в Екатеринбурге обучаются дети, которые были осуждены за совершение преступлений в возрасте до 14 лет. Весной 2023 года один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал о насилии со стороны сверстников, в том числе сексуальном. Проверка показала, что в школе были тюремные порядки и устраивались «товарищеские суды», на которых детей заставляли голосовать за наказание в отношении провинившихся. Инициаторами были трое подростков, в июле 2024 года их осудили по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» за издевательства над младшими учениками. Установлено, что Наталья Поддубная знала о происходящем в стенах спецшколы, но не приняла никаких мер и не сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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