Вынесен приговор подросткам-насильникам из закрытой школы

В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному уголовному делу о сексуальном насилии в закрытой школе № 124.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, осенью 2022 года несколько учеников совершили противоправные действия сексуального характера в отношении двух других воспитанников.

«С учетом собранных следствием СКР по уголовному делу доказательств суд приговорил одного из подростков к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы, со штрафом в размере 30 тысяч рублей, а двух других – к 9 и 7 годам лишения свободы. По приговору суда все осужденные будут отбывать наказание в воспитательной колонии», – рассказали в ведомстве.

Ранее бывшего директора школы приговорили к 11 месяцам исправительных работ за халатность – она не пресекла действия учеников.

Как уже сообщал «Новый День», в закрытой школе № 124 в Екатеринбурге обучаются дети, которые были осуждены за совершение преступлений в возрасте до 14 лет. Весной 2023 года стало известно, что младшие воспитанники систематически подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны старших подростков. Один из воспитателей устраивал «товарищеские суды», предлагая голосовать за то, чтобы провинившихся «опустили», «зачуханили», и применял прочие понятия зоны. На одном из таких судов он заставил подростков проголосовать, чтобы в отношении 12-летнего мальчика были совершены насильственные действия сексуального характера. Тем самым он развязал руки 15-летним воспитанникам, которые и дальше продолжали издеваться над этим ребенком, а затем и над другими.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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