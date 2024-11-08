Областной суд смягчил приговор подросткам-насильникам из спецшколы Екатеринбурга

Свердловский областной суд внес коррективы в приговор трем подросткам, которые издевались и насиловали младших воспитанников спецшколы № 124 в Екатеринбурге.

В июле 2024 года виновники были осуждены по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил двух подростков к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии, еще одного – к 7 годам. Защита подсудимых обжаловала это решение.

«Апелляционная инстанция прекратила производство по нескольким эпизодам в связи с не достижением осужденными возраста привлечения к уголовной ответственности (14 лет). Это повлекло снижение наказания: в итоге двум подросткам было назначено исправление в условиях воспитательной колонии сроком на 8 лет 7 месяцев (один из осужденных должен еще уплатить штраф – 30 тысяч рублей), еще одному осужденному сократили срок наказания до 6 лет 7 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, о преступлениях в закрытой школе стало известно в апреле 2023 года. Один из пострадавших мальчиков сбежал из учреждения и рассказал все родителям. Как показало расследование, в школе, где обучались малолетние преступники, установились порядки, схожие с теми, что царят в местах лишения свободы для взрослых. Один из воспитателей устраивал «товарищеские суды», предлагая голосовать за то, чтобы провинившихся «опустили», «зачуханили», и применял прочие понятия зоны. На одном из таких судов он заставил подростков проголосовать, чтобы в отношении 12-летнего мальчика были совершены насильственные действия сексуального характера. Тем самым он развязал руки 15-летним воспитанникам, которые и дальше продолжали издеваться над этим ребенком, а затем и над другими.

Бывший директор спецшколы Наталья Поддубная была осуждена за халатность и наказана исправительными работами сроком 11 месяцев. В суде было доказано, что директор знала о случаях насилия в школе, но не сообщила в правоохранительные органы, а только провела беседу с воспитанниками в своем кабинете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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