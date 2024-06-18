В Екатеринбурге вынесли приговор директору спецшколы, где детей наказывали изнасилованием

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору закрытой спецшколы №124 Наталье Поддубной. Женщина признана виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Ей назначено 11 месяцев исправительных работ с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях сроком на два года.

Фото прокуратуры Свердловской области

В закрытой школе №124 в Екатеринбурге обучаются дети, которые были осуждены за совершение преступлений в возрасте до 14 лет. Весной 2023 года стало известно, что младшие воспитанники систематически подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны старших подростков. Так, в школе устраивались «товарищеские суды», на которых детей заставляли голосовать за наказание в отношении провинившихся. В отношении троих подростков было заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» за издевательства над 12-летним мальчиком в октябре 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, директор спецшколы была обязана сообщить о случившемся в правоохранительные органы и министерство образования, но не сделала этого. Она лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете и провела беседу на тему недопустимости таких действий. В дальнейшем пострадавший мальчик вновь подвергся насилию со стороны подростков.

«Необходимо отметить, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Санкция статьи не предусматривает наказание в виде лишения свободы», – добавили в прокуратуре после вынесения вердикта суда. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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