Мэрия Екатеринбурга не будет устраивать фейерверк в новогоднюю ночь

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в городе на Новый год не будет фейерверков и пышных приемов за счет бюджета.

«Мы не стали совсем отказываться от украшений. Даже в Великую Отечественную войну город украшался. Но в этом году мы сделали упор на детей из семей мобилизованных и малообеспеченных семей. Для них елки проходят в ККТ «Космос» и ТЮЗе. В каждом районе города будут ледовые городки. И все. Никаких фейерверков, никаких приемов. Я категорически против, это моя личная позиция. В общем-то, есть и рекомендации, потому что следующий год президентом объявлен Годом семьи. Новый год – это семейный праздник», – заявил градоначальник на заседании думы.

Главная елка Екатеринбурга на площади 1905 года откроется 28 декабря. В этом году устанавливают новую искусственную ель высотой 30 метров, украшенную золотыми шарами. Ледовый городок будет посвящен сказкам Пушкина. Кроме того, мэрия обновила иллюминацию на проспекте Ленина, Плотинке и на площадке рядом с ККТ «Космос». По словам Алексея Орлова, большую часть уличных украшений оплачивают местные бизнесмены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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