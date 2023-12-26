Из-за снегопада рейс из Дубая отправили вместо Екатеринбурга в Баку

Рейс авиакомпании FlyDubai, который должен был прибыть в Екатеринбург ночью, отправили в Баку. Ожидается, что в Кольцово борт прилетит в 16 часов. Обратный рейс задержан на 14 часов.

«На данный момент только один борт ушел на запасной аэродром по решению командира воздушного судна в связи с погодными условиями: речь идет о рейсе из Дубая, который должен был прибыть в 01:30. Его направили в Баку», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По данным онлайн-табло, прибытие рейса FZ-980 в Екатеринбург ожидается сегодня в 16:00. Обратный рейс в Дубай вылетит в 16:30, хотя должен был лететь в 02:30.

Остальные рейсы в Екатеринбург и из Екатеринбурга отправляются с небольшой задержкой – от получаса до часа. Самолеты выстраиваются в очередь, чтобы их обработали противооблединительной жидкостью.

«На уборке снега задействовано 15 единиц специализированной техники. Воздушные суда при необходимости обрабатываются противооблединительной жидкостью», – сообщили в Кольцово.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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