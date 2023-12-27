Рейс из Екатеринбурга в Дубай задерживается более чем на сутки

Рейс авиакомпании FlyDubai из Екатеринбурга в Дубай задерживают уже больше чем на сутки. Пассажиры должны были отправиться в ОАЭ еще ночью 26 декабря, но до сих пор не вылетели.

Как ранее писал «Новый День», вчера из-за снегопадов самолет из Дубая экипаж направил вместо Екатеринбурга в Баку. В Кольцово борт приземлился на сутки позже запланированного: сегодня в два часа ночи.

Предполагалось, что обратный рейс FZ-980 вылетит в Дубай в 02:30, однако этого не произошло. По данным онлайн-табло Кольцово, ожидаемое время вылета теперь – 11:40.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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