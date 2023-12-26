На новой трамвайной ветке из Академического трамвай сошел с рельсов

На новой трамвайной ветке, при повороте с улицы Серафимы Дерябиной на Волгоградскую трамвай сошел с рельсов. Он уже 20 минут стоит на путях. Движение в сторону Академического не нарушено.

По информации с онлайн-карт, трамвай сошел с рельсов ровно на том участке, где рельсы начинают уходить с улицы Серафимы Дерябиной – вверх – на Волгоградскую. Двухвагонный трамвай пока стоит на месте, пассажиров выпустили.

«Яндекс Карты» показывают, что трамваи №1 в сторону Академического продолжают ходить. Поедут ли они в обратном направлении, пока не известно.

Кроме того, телеграмм «Злой Екатеринбург» сегодня публиковал видео с еще одним вагоном трамвая №1. Там во время движения по улицам Академического произошло задымление, пассажиров тоже эвакуировали.

Мы запросили в мэрии Екатеринбурга информацию, сколько же всего сейчас вагонов обслуживают данный маршрут. Если ответ поступит, мы его опубликуем.

Напомним, ранее сегодня мэр Алексей Орлов рассказал, что за первые три дня трамваи перевезли из Академического почти 35 тысяч человек. По будням трамвай №1 должен делать по 58 рейсов с интервалом в 13-15 минут, в выходные дни – 52 рейса каждые 15-20 минут. На линию выходит в рабочие дни 10 поездов (7 двухвагонных и 3 одновагонных), а в выходные и праздничные – 8 (5 двухвагонных и 3 одновагонных).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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