Двухлетнюю девочку, которая провела в сугробе несколько часов, выписали из больницы

Уральские врачи вернули к жизни 2-летнюю девочку из поселка Красноярка под Серовом, которую нашли в снегу без дыхания и сердцебиения. Ребенок пережил две клинические смерти.

Как ранее писал Новый День, 23 ноября двухлетняя девочка без верхней одежды самостоятельно вышла из дома, прошла около 200 метров, упала в сугроб и долгое время находилась без помощи. Ее родители были на работе, а старшая сестра спала дома. Ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой на обед, и сразу вызвал неотложку.

«Пока скорая ехала на экстренный вызов из Серова (расстояние по трассе 23 км, – прим. ред.), медики начали проводить реанимационные мероприятия и вернули девочку к жизни. Однако во время пути в больницу малышка пережила еще одну клиническую смерть. Медики начали оказывать ей помощь прямо в машине и передали пациентку реаниматологам», – сообщают в департаменте информполитики. Реаниматологи сделали девочке интубацию трахеи и подключили искусственную вентиляцию легких. Спустя 40 минут у нее появились единичные сердечные сокращения. После того как состояние стабилизировалось, ребенка доставили в профильный Краснотурьинский межмуниципальный центр. Через трое суток вертолет санитарной авиации перевез ее в Екатеринбург, в детскую городскую клиническую больницу № 9 , где девочку лечили и восстанавливали.

На данный момент ребенок получает необходимую терапию в домашних условиях и готовится встречать Новый год дома с семьей. У девочки полностью сохранены все функции, медики контролируют ее состояние амбулаторно.

«Данный случай показал эффективность выстроенной в нашем регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Слаженный тандем врачей-стажистов и молодых специалистов, самоотверженность медиков различных подразделений помогает спасать жизни людей даже в самых, на первый взгляд, безнадежных ситуациях», – подчеркнул главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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