ГИБДД закрыла дорогу Богданович – Сухой Лог для автобусов и фур

В Свердловской области перекрыта дорога Богданович – Сухой Лог для грузовиков и автобусов. Ограничения введены с нулевого по 11-й км трассы.
«Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке», – сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
Напомним, за последние 36 часов в Свердловской области выпало более месячной нормы осадков.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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