российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 декабря 2023, 11:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

ГИБДД закрыла дорогу Богданович – Сухой Лог для автобусов и фур

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области перекрыта дорога Богданович – Сухой Лог для грузовиков и автобусов. Ограничения введены с нулевого по 11-й км трассы.

«Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке», – сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним, за последние 36 часов в Свердловской области выпало более месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,