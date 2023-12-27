ГИБДД закрыла дорогу Богданович – Сухой Лог для автобусов и фур

В Свердловской области перекрыта дорога Богданович – Сухой Лог для грузовиков и автобусов. Ограничения введены с нулевого по 11-й км трассы.

«Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке», – сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним, за последние 36 часов в Свердловской области выпало более месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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