В Верхней Пышме мужчина-инвалид напал на родителей с ножом, отец мертв

В Верхней Пышме 37-летний мужчина-инвалид напал с ножом на своих пожилых родителей. От полученных ран груди отец скончался, за жизнь матери борются врачи.

По данным телеграм-канала SHOT, трагедия произошла накануне вечером. Известно, что 37-летний мужчина – инвалид II группы, он нигде не работал и жил со своими родителями. На фоне бытового конфликта сын схватил кухонный нож и набросился на отца и мать. Родители смогли выбежать из квартиры и закрыть внутри нападавшего. Соседи помогли вызвать скорую помощь, но 65-летний отец скончался. 64-летняя мать с ножевыми ранениями сейчас находится в реанимации.

Нападавшего уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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