Суд заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на родителей

В Верхней Пышме суд, рассмотрев ходатайство следователя СКР в отношении 37-летнего мужчины, напавшего с ножом на своих пожилых родителей, заключил обвиняемого под стражу.

Как ранее писал «Новый День», 26 декабря в доме на улице Уральских Рабочих произошел конфликт между сыном и родителями. Мужчина 1986 г. р. схватил кухонный нож и набросился на отца и мать. Они смогли выбежать из квартиры и закрыть нападавшего внутри. Соседи помогли вызвать скорую помощь, но 65-летний отец скончался. 64-летняя мать с ножевыми ранениями сейчас находится в реанимации.

«После того как сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом, они все-таки успели выбежать из квартиры и запереть его в жилище. К сожалению, ножевые раны для отца оказались смертельными, он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице. Подозреваемый гражданин ранее не судим, состоит на учете у врачей. О произошедшем в полицию сообщил брат задержанного, которому мать успела позвонить и сообщить о произошедшем в квартире конфликте. Приехавшие на место происшествия полицейские скрутили дебошира, сопротивления представителям МВД он не оказал», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Обвиняемый допрошен, в отношении мужчины будет проведен ряд процессуальных действий, его ждет судебная психиатрическая экспертиза.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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