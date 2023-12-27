На Пермском тракте развернули два пункта обогрева для водителей

На федеральной трассе Екатеринбург – Пермь в Свердловской области сняли ограничения для движения транспорта, но многокилометровая пробка остается. Водители уже несколько часов стоят в дорожном заторе.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на трассе развернуто два пункта обогрева – в Первоуральском городском круге и Нижнесергинском муниципальном образовании.

В палатках МЧС есть места для отдыха, застрявшие на заснеженной трассе люди могут зарядить смартфоны и выпить горячий чай. На помощь водителям также прибыли два снегохода.

«На месте затора организовано взаимодействие с представителями дорожных служб и ГИБДД. Всего в ликвидации последствий затора от РСЧС задействованы 37 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 9 единиц спецтехники», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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