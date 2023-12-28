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Четверг, 28 декабря 2023, 09:40 мск

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Глава СКР потребовал доклад о 17-часовой пробке на Пермском тракте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о многокилометровой пробке, скопившейся вчера на трассе Екатеринбург – Пермь. Водители стояли на дороге по 17 часов и больше.

«Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка», – сообщили в пресс-службе СК России.

Как писал «Новый День», на федеральной дороге Екатеринбург – Пермь в Свердловской области вчера скопилась многокилометровая пробка. Спустя несколько часов затора на трассе развернули два пункта обогрева – в Первоуральском городском круге и Нижнесергинском муниципальном образовании.В ликвидации пробки от РСЧС были задействованы 37 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 9 единиц техники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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