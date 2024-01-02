Куда сходить на елку: где «на районе» работают ледовые городки

Ледовые городки в этом году есть во всех восьми районах Екатеринбурга. Всего работает девять больших площадок и порядка 30 небольших праздничных локаций. Рассказываем, где можно получить заряд новогоднего настроения и сделать красивые фото.

Верх-Исетский район

Как и в прошлые годы, большой новогодний городок на ВИЗе работает на площади Субботников. Здесь наряжена декоративная новогодняя ель, вокруг которой залит каток, украшенный гирляндами. Еще на площади установлены четыре светящихся шара.

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе больших площадок две.

В сквере на Пехотинцев, 11, украсили растущую здесь живую елку высотой более 10 метров. От елки к другим деревьям пустили лучи-гирлянды.

На аллее на проспекте Седова живая елочка поменьше. На ей развесили не только гирлянды, но и самодельные детские игрушки. Здесь есть горка, лабиринт изо льда и фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также елки стоят на ул. Технической, 34; перед городским Домом музыки (проспект Свердлова, 30); в поселке Северка (улица Строителей, 41); в поселке Шувакиш (улица Привокзальная, 32).

Кировский район

Ледовый городок на тему русских народных сказок работает у здания спортшколы «Виктория» на улице Высоцкого, 14. Здесь вы найдете искусственную ель, фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые лабиринт и чашу, а еще две игровые детские зоны в виде Змея Горыныча и ледяной избушки.

Академический район

Как и в прошлом году, ледовый городок работает в Преображенском парке, где установили 12-метровую живую ель, а вокруг – 50 маленьких елочек. Городок посвящен теме знаний: здесь стоят фигуры ученой совы и академика. Для маленьких работают ледяной лабиринт, чаша и две горки.

Ленинский район

В Ленинском районе два больших городка.

В парке Архипова горожан ждут елка, световые арт-объекты, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

У ДК «Совхозный» (ул. Комбинатская, 7) стоит шатер из гирлянд, работают фотозона и каток.

Октябрьский район

По традиции, городок работает на площади Обороны. Там – главная иллюминация и украшения. Кроме того, есть городки в поселке Исток (Главная, 13/17), в Кольцово (Спутников, 7), в Компрессорном возле КСК «Олимп» (Латвийская, 19), в Чапаевском (Лагерная, 1). Почти везде – елки, ледяные символы года, либо цифры 2024.

Орджоникидзевский район

Здесь к Новому году обновили световую инсталляцию в сквере Орджоникидзе, а главная районная елка установлена рядом с центром культуры «Эльмаш», там же построен и городок: ледяная горка, лабиринт и ледовая композиция в виде подиума и большой скульптуры – символа 2024 года.

Чкаловский район

На территории Чкаловского района расположены четыре больших новогодних городка.

Главный – в парке «Южный» на улице Академика Шварца. Там стоит 18-метровая искусственная ель с украшениями в виде гирлянд и светодиодных бус. За особую атмосферу в городке в вечернее время отвечают световые конструкции: Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик с елкой, елочная игрушка и арка со светодиодным освещением. Для детей есть две горки, чаша и лабиринт изо льда.

Перед центром культуры «Горный Щит» (Ленина, 12а) в селе Горный Щит в ледовом городке стоят елка и ледовый лабиринт.

На Химмаше – городок с елью, ледяной чашей, лабиринтом и световой фотозоной; в микрорайоне Елизаветинский – живая ель и лабиринт, а также украшен фасад здания ДК «Елизаветинский» (Бисертская, 14), около которого расположился городок.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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