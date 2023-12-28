Следователи выясняют, при каких обстоятельствах мать выпрыгнула из окна с ребенком

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СУ СКР начал процессуальную проверку по факту ЧП на Опалихинской, где мать с 9-летним сыном выпрыгнула в окно из-за алкогольного психоза.

«Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда здоровью пострадавшей женщины, а также насколько полно и своевременно представителями органов системы профилактики в отношении данной семьи, в которой воспитывается малолетний, проводились необходимые мероприятия по недопущению противоправных фактов и действий по отношению к указанному ребенку. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром. На улице Опалихинской жители дома в пять часов утра обнаружили у подъезда раздетых и босых женщину с сыном. Женщина при этом буквально едва ползала. Соседи запустили их в подъезд и вызвали скорую помощь. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что женщина с сыном выпрыгнула из окна из-за алкогольного психоза.

«Личности женщины и ее сына установили оперативно. Это жительница Екатеринбурга Мария 1980 года рождения и ее сын 2014 года рождения. Мальчика передали отцу. По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в чем находились. Ребенок учится в третьем классе, к счастью, он обморожений и каких-либо травм не получил», – сообщил пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать сейчас находится в реанимации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube