2-3 раза в месяц: ученый рассказал о частых и мощных магнитных бурях в 2024 году

В 2024 году солнечная активность достигнет своего пика, что приведет к частым магнитным бурям на Земле. Об этом РИА «Новости» рассказал Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. По словам ученого, в наступившем году на Солнце будут проходить более мощные вспышки, чем в прошедшем.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Будут крупные вспышки и крупные магнитные бури. Если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. Заметные бури, будут происходить ежемесячно, 2-3 раза в месяц. Максимум солнечной активности и магнитных бурь ждут в мае-июне. К концу года активность может пойти на спад», – рассказал ученый.

Как ранее писал «Новый День», 14 декабря была зарегистрирована самая мощная вспышка в 2023 году – вспышка высшего балла X. Точный балл составил Х2.8, что перекрыло предыдущий рекорд, зарегистрированный 17 февраля (X2.2). По прогнозам ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, сильный рост солнечной активности ожидается на первую половину 2024 года или на его середину.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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