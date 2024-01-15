Свердловскую область за новогодние каникулы посетили 300 тысяч туристов

Более 300 тысяч туристов посетили Свердловскую область в первые полторы недели 2024 года. Загрузка отелей составила 85%.

«Посещаемость могла быть выше, если бы не погодные условия: морозы и снегопады несколько усложнили ситуацию, – отметила директор департамента по развитию туризма в Свердловской области Эльмира Туканова. – Самым популярным остается Екатеринбург. Кроме того, популярны были загородные объекты, горнолыжные центры и музеи Екатеринбурга, Невьянска, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила».

Более 80 тысяч туристов за каникулы посетили горнолыжные комплексы Свердловской области, в основном покататься приезжали из соседних Челябинской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО. Кроме того, были загружены почти все термальные комплексы: в них побывали более 25 тысяч человек. Очень популярными были и железнодорожные маршруты: «Императорский вагон» и «Уральский экспресс». Билеты на некоторые даты были раскуплены за 2-3 месяца до поездки.

Добавим, что на 2024 год департамент ставит задачу увеличить турпоток в Свердловскую область до 3,5 миллиона человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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