российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 января 2024, 09:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В новогодние каникулы Екатеринбург посетили более 120 тысяч туристов

В администрации Екатеринбурга подсчитали, сколько человек посетили городские праздничные мероприятия в новогодние каникулы.

По данным управления культуры, в период с 30 декабря по 8 января в муниципальных музеях побывали 10 768 человек. В театрах Екатеринбурга состоялось 226 новогодних представлений, они собрали 36 110 зрителей. Праздничные гуляния в парке Маяковского посетили 210 тысяч человек, в летнем парке «Уралмаш», который только начали реконструировать, – 20 тысяч. Ледовый городок на площади 1905 года только в новогоднюю ночь принял более 6 тысяч гостей. Праздничная площадка будет работать до 21 января, поэтому общие итоги посещаемости городской елки в мэрии обещали дать позднее.

Екатеринбург также стал одним из популярных туристических направлений в зимние каникулы. По данным аэропорта Кольцово, с 30 декабря по 8 января только самолетами в уральскую столицу прибыло 120,9 тысячи человек. Средняя загрузка городских отелей с ноября по начало января составила 70%.

Как ранее писал «Новый День», Свердловскую область в первую декаду января посетили более 300 тысяч туристов. Помимо Екатеринбурга, популярностью пользовались загородные отели, горнолыжные центры, музеи Невьянска, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге открылась «пушкинская» новогодняя елка (ФОТО, ВИДЕО) / Свердловскую область за новогодние каникулы посетили 300 тысяч туристов

Метки / Новый год

Уральцы стали чаще покупать живые елки / «Одноклассники» выяснили самый популярный способ поздравить с Новым годом / Уральцы готовятся снова встречать Новый год / Ледовый городок на площади 1905 года простоит до 21 января / В новогоднюю ночь в Полевском начался пожар из-за влетевшего в окно фейерверка / Елки с мусорных площадок начнут забирать после старого Нового года / Куда сходить на елку: где «на районе» работают ледовые городки / Как выбрать елку и сохранить ее зеленой надолго

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Туризм, Новый год,