В новогодние каникулы Екатеринбург посетили более 120 тысяч туристов

В администрации Екатеринбурга подсчитали, сколько человек посетили городские праздничные мероприятия в новогодние каникулы.

По данным управления культуры, в период с 30 декабря по 8 января в муниципальных музеях побывали 10 768 человек. В театрах Екатеринбурга состоялось 226 новогодних представлений, они собрали 36 110 зрителей. Праздничные гуляния в парке Маяковского посетили 210 тысяч человек, в летнем парке «Уралмаш», который только начали реконструировать, – 20 тысяч. Ледовый городок на площади 1905 года только в новогоднюю ночь принял более 6 тысяч гостей. Праздничная площадка будет работать до 21 января, поэтому общие итоги посещаемости городской елки в мэрии обещали дать позднее.

Екатеринбург также стал одним из популярных туристических направлений в зимние каникулы. По данным аэропорта Кольцово, с 30 декабря по 8 января только самолетами в уральскую столицу прибыло 120,9 тысячи человек. Средняя загрузка городских отелей с ноября по начало января составила 70%.

Как ранее писал «Новый День», Свердловскую область в первую декаду января посетили более 300 тысяч туристов. Помимо Екатеринбурга, популярностью пользовались загородные отели, горнолыжные центры, музеи Невьянска, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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