В Екатеринбурге открылась «пушкинская» новогодняя елка (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня открылся новогодний ледовый городок. Его темой стали сказки Пушкина. В 2024 году в России будут с размахом отмечать 225-летие со дня рождения поэта.

На площади 1905 года горожан встречает 30-метровая искусственная ель, украшенная золотыми шарами и иллюминацией в виде цилиндра и трости. Зеленую красавицу венчает светящаяся красная звезда. Вокруг ели установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также крылатого дракона – символа наступающего года.

Самая большая горка выполнена в виде головы великана из поэмы «Руслан и Людмила». Также на территории городка есть декоративная ледяная стена «Петербург» с изображением разводных мостов, ледяные скульптуры «Царевна-лебедь», «Остров Буян», «Старик и Золотая рыбка», «Хрустальный дворец Белочки», а вход со стороны улицы 8 Марта оформлен в виде светящейся арки «Пушкин» с профилем поэта.

Ледовый городок проработает до 14 января. В дни школьных каникул здесь дважды в день – в 14:00 и в 17:00 будут проходить интерактивные семейные развлечения и выступления творческих коллективов. А по вечерам в 20:00 – концерты для более взрослой аудитории.

Программа новогодней ночи в ледовом городке уже расписана – праздник продлится до 03:00 1 января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube