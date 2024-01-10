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Среда, 10 января 2024, 08:30 мск

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Ледовый городок на площади 1905 года простоит до 21 января

Работу ледового городка на главной площади Екатеринбурга решено продлить на неделю – до 21 января.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сделать это позволила устойчивая холодная погода. Благодаря ей ледяные скульптуры и сооружения остаются прочными и безопасными.

20 и 21 января в городке пройдет традиционный фестиваль «Ледовый штурм». Сначала горожане смогут разрисовать ледяные сооружения граффити, а потом на площади стартуют соревнования по альпинизму. Его участники будут состязаться в покорении специально построенной ледяной колонны высотой более 10 метров. Завершится фестиваль концертом, на котором победителям состязаний вручат награды.

В мэрии добавили, что на зимних каникулах ледовый городок на площади посетили более 26 тысяч человек, из них 6 тысяч – непосредственно в новогоднюю ночь.

Городок открыт с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные дни. Напомним, его темой стали сказки Пушкина. Самая большая горка выполнена в виде головы великана из поэмы «Руслан и Людмила». Также на территории городка есть декоративная ледяная стена «Петербург» с изображением разводных мостов, ледяные скульптуры «Царевна-лебедь», «Остров Буян», «Старик и Золотая рыбка», «Хрустальный дворец Белочки», а вход со стороны улицы 8 Марта оформлен в виде светящейся арки «Пушкин» с профилем поэта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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