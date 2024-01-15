Уральский мэр пожаловался на провокации мошенников

Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев предупредил, что в мессенджере Telegram от его имени распространяются сообщения мошенников.

«Как правило, денег напрямую не просят, но предупреждают о возможном звонке сотрудников ФСБ. Ну а как дальше все происходит, думаю, вы знаете. Информация уже передана в правоохранительные органы. Напоминаю, я общаюсь с горожанами лично на встречах с коллективами, веду личные приемы граждан, веду свои страницы в соцсетях. А личные сообщения в мессенджерах никому не отправляю! Земляки, прошу, будьте бдительны!» – написал Тюменцев в своих соцсетях.

Ранее полиция предупреждала о подобной мошеннической схеме. Как правило, сначала жертве приходит личное сообщение от начальника (мэр города, руководитель компании, ректор университета, главврач больницы) с предупреждением о звонке силовиков, а затем с человеком связываются неизвестные якобы из МВД и ФСБ и под разными предлогами выманивают деньги.

В октябре 2023 года мошенники отправляли подобные сообщения от имени главы Березовского Евгения Писцова. Преступники взяли фото чиновника из общедоступного канала, установили его на аватар и писали «в личку» муниципальным служащим.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube