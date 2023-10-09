В полиции рассказали о новой мошеннической схеме со звонком от мэра (СКРИН)

В полиции Екатеринбурга рассказали о том, что уральцы стали чаще становиться жертвами новой мошеннической схемы. Суть ее такова: сначала человеку пишет начальник (мэр города, руководитель компании, ректор университета, главврач больницы) и предупреждает, что скоро собеседнику позвонят силовики, поэтому нужно обязательно поговорить со звонящими, но никому об этом не рассказывать.

Дальше жертве действительно звонят – якобы из МВД, ФСБ и других структур и начинают выманивать деньги уже по стандартным схемам, например, рассказывая, что человек стал жертвой мошенников, и доступ к его счетам украден, поэтому все деньги надо перевести на «безопасные», или, напротив, пугают тем, что с его счетов совершается финансирование украинских экстремистов, поэтому нужно срочно удостовериться, что это не он, и опять-таки перевести деньги на «защищенные» счета.

О такой схеме сегодня рассказал мэр Березовского Евгений Писцов, от чьего имени подчиненным писали мошенники – они взяли фото чиновника из общедоступного канала, установили его на аватар и писали муниципальным служащим.

Кроме того, жертвами мошенников стали две сотрудницы Уральского государственного педуниверситета – обеим написал лжеректор, сообщив, что с ними свяжутся представители Минпросвещения, после чего женщины отдали неизвестным 1,2 и 3,8 млн соответственно, повинуясь их инструкциям.

Также в Екатеринбурге мошенники, выдавая себя за директора одного из городских предприятий, принуждали сотрудницу к разговору с мошенниками. Связавшись с реальным руководителем, она убедилась, что ей звонили и писали преступники.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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