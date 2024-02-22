«Есть минутка?» Мошенники от имени мэра Екатеринбурга общаются с муниципальными служащими (СКРИН)

Администрация Екатеринбурга сообщила об атаке мошенников через фейковый аккаунт главы города Алексея Орлова в мессенджере Telegram.
Злоумышленники от имени мэра рассылают сообщения сотрудникам муниципальных учреждений. «Просим не реагировать на провокации и не выдавать мошенникам персональные данные и иную информацию», – предупредили в мэрии.
Мошенническая схема «звонок от мэра» стала распространяться в Свердловской области с осени прошлого года. Ранее на подобные фейковые аккаунты жаловались глава Березовского Евгений Писцов, мэр Верхотурья Алексей Лиханов, глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев. Также сотрудникам муниципальных предприятий и учреждений нередко поступают сообщения якобы от их начальства. Цель мошенников – заполучить персональные данные, которые затем можно использовать для взлома личных аккаунтов и финансовых махинаций.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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