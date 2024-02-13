Мэр Верхотурья пожаловался на мошенников, которые от его имени пишут в «Телеграм»

Мэр Верхотурья Алексей Лиханов пожаловался в социальных сетях на мошенников, которые пытаются от его имени обманывать людей. «Дорогие друзья! От моего имени, якобы с моей страницы в телеграм, какие-то очередные мошенники ведут переписку. Аватарка там другая. Не ведитесь, не вступайте в переписку, лучше перезвоните мне лично. Я никакие рассылки не делал. С уважением, А.Г. Лиханов», – написал чиновник в «ВКонтакте».

Добавим, накануне поступила информация о том, что неизвестные пытаются вести переписку с номера телефона, который принадлежал главе Свердловского союза журналистов Александру Левину.

Екатеринбург, Елена Васильева

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