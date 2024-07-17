Уральский врач стал жертвой мошенников – от его имени людей пугают проверкой ФСБ и выманивают деньги

Мошенники нашли новый способ «верифицировать» себя в разговоре с жертвой – они присылают «кружок» в телеграме (короткое видеоселфи), на котором видно звонящего, а потом начинают «обрабатывать» собеседника по традиционной схеме. Об этом рассказал «Новому Дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный. Фрагмент видео из разговора с ним украли мошенники, чтобы втираться в доверие к его подчиненным.

«В телеграме присылают видео мое, как я еду в автомобиле. Очень плохого качества. Потом звонок идет от «меня», а дальше – дело техники», – рассказал агентству Поддубный.

Он опроверг предположение, что видео сгенерировано нейросетью. По всей видимости, был взломан телефон кого-то из собеседников врача, и видео украли оттуда.

Поддубный призвал не вестись на провокации. «Если номер телефона скрыт, даже если стоит моя фотография на аватарке – а с таким уже тоже сталкивались, сразу блокируйте. У всех сотрудников Областной наркологической больницы есть мой номер телефона, в случае, если есть какие-то сомнения, всегда можно связаться со мной», – добавил он.

Ранее о подобных схемах обмана рассказывали мэры уральских городов. С таким, например, столкнулись екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов, его коллега из Березовского Евгений Писцов и мэр Верхотурья Алексей Лиханов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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