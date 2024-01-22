Отец погибшей в Первоуральске 5-месячной девочки был ранее судим

Семья погибшей в Первоуральске 5-месячной малышки на учете в ПДН не стояла. Но отец был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Соседи рассказывают, что он кошмарил и жену, и жителей подъезда, но заявлений в полицию не поступало.

«Кира, так зовут погибшую, воспитывалась в полной семье. Мать, 1998 г.р., продавец местного магазина, отец, 1988 г.р., разнорабочий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности в 2010 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Семья на учете в ПДН не состоит и ранее не состояла, проживает в однокомнатной квартире. На главный вопрос сыщиков и следователей, отчего конкретно ушел из жизни ребёнок, дадут в кратчайший срок эксперты после вскрытия. По сведениям руководства ПДН ОВД Первоуральска, от соседей жалоб на семью не поступало», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее писал «Новый День», в Первоуральске пятимесячная девочка умерла, задохнувшись в своей кроватке. Когда мать уложила ее спать, малышка долго ревела. Чтобы ребенок успокоился, отец накрыл ее одеялом. Спустя два часа мать подошла к кроватке, а дочка была мертва.

В областном главке уточнили, что в дежурную часть полиции города Первоуральска сообщение о смерти ребенка поступило 21 января в 21:10. На момент прибытия следственной группы тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе.

«Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от 5 до 10 часов на момент обнаружения», – отметил Валерий Горелых.

Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Свою проверку ведет и прокуратура.

Добавим, что соседи рассказывают в СМИ, что отец девочки часто устраивал дебоши. Но официальных заявлений в ОВД Первоуральска не поступало.

Первоуральск, Анастасия Истомина

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