В Первоуральске 5-месячная девочка умерла после того, как отец закрыл ее одеялом

В Первоуральске пятимесячная девочка умерла, задохнувшись в своей кроватке. Когда мать уложила ее спать, малышка долго ревела. Чтобы ребенок успокоился, отец накрыл ее одеялом, по всей видимости, с головой.

«Установлено, что накануне на пульт оперативных служб поступило сообщение о гибели девочки 2023 года рождения. По предварительной информации, около 18 часов мать уложила дочь спать в кроватку. Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать. Подойдя к кроватке ребенка около 20 часов, мать обнаружила, что девочка умерла», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Проверку начали и прокуратура, и следственное управление. По результатам будут приняты меры реагирования.

Добавим, что порталу e1.ru соседи семьи рассказали, что отец часто пил, бил жену, из-за чего та убегала прятаться к знакомым.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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