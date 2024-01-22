Смерть 5-месячной девочки из Первоуральска не носит криминального характера

Следователи выяснили, что смерть 5-месячной девочки не была насильственной.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по результатам вскрытия установлено, что смерть 5-месячной девочки в Первоуральске не носит криминального характера.

Как ранее писал «Новый День», девочка умерла в своей кроватке. Когда мать уложила ее спать, малышка долго плакала. Чтобы ребенок успокоился, отец накрыл ее одеялом. Когда спустя два часа мать подошла к кроватке, дочка была мертва. Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Свою проверку ведет и прокуратура.

Добавим, соседи рассказывают СМИ, что отец девочки часто устраивал дебоши. Но официальных заявлений в ОВД Первоуральска не поступало.

Девочка росла в полной семье. Мать 1998 г.р. – продавец местного магазина. Отец 1988 г.р. – разнорабочий, ранее привлекался к уголовной ответственности в 2010 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Семья на учете в ПДН не состоит и ранее не состояла, проживает в однокомнатной квартире.

Первоуральск, Елена Владимирова

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