Мать 5-месячной малышки, погибшей в Первоуральске, до и после родов не жила с ее отцом из-за побоев

26-летняя жительница Первоуральска, чья пятимесячная дочь скончалась в кроватке, еще до родов обращалась за помощью в связи с издевательствами со стороны отца ребенка. Женщина жила сначала в кризисном центре, затем – у матери. К сожителю она вернулась незадолго до трагедии. 22 января соцзащита должна была проверить семью, но 21 января ребенок умер.

«При поддержке управления соцполитики № 5 Первоуральска женщине предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. После рождения ребенка женщина жила у своей матери. Все это время управление социальной политики Первоуральска держало ситуацию на контроле, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Первоуральска. – По данным специалистов, время от времени женщина встречалась с отцом ребенка. Специалисты соцзащиты работали с НКО «Аистёнок» на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с ним. На прошлой неделе специалисты соцзащиты, совершив звонок матери, выяснили, что она вернулась к сожителю. Проверка по месту проживания сожителя была назначена на 22 января».

Как ранее писал «Новый День» 21 января вечером пятимесячная Кира умерла в своей кроватке. Мать вечером уложила ее спать, малышка долго плакала. Чтобы ребенок успокоился, отец накрыл ее одеялом. Когда спустя два часа мать подошла к кроватке, дочка была мертва. Следственный отдел по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области организовал процессуальную проверку. Свою проверку ведет и прокуратура. Вскрытие показало, что смерть не носит криминального характера. Уголовное дело в отношении отца ребенка возбуждено не было.

При этом соседи рассказывают СМИ, что отец девочки часто устраивал дебоши. Но официальных заявлений в ОВД Первоуральска не поступало, как сообщала в день трагедии пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Позднее портал 66.ru, ссылаясь на заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД «Первоуральский» Николая Елисеева, опубликовал иную информацию: из городской больницы Первоуральска в полицию поступали сообщения о наличии телесных повреждений у 26-летней местной жительницы. Всего таких сообщений девять, каждое из них участковыми уполномоченными было отработано. Но каждый раз потерпевшая письменно поясняла сотрудникам полиции, что муж ее не избивает, а телесные повреждения она получила сама при падении.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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