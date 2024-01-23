Если вы не нагулялись: где в Екатеринбурге еще работают ледовые городки

Ледовый городок на площади 1905 года уже разбирают, но в Екатеринбурге продолжают работать несколько новогодних площадок в разных районах, сообщает пресс-служба мэрии.

В Железнодорожном районе сходить на елку можно до 30 января. Их две: в сквере по улице Пехотинцев, 11, и на аллее на проспекте Седова.

До 29 января будет открыт городок на площади Субботников. Здесь можно не только сфотографироваться у елки, но и покататься на катке, залитом вокруг нее.

В Октябрьском районе на площади Обороны до 25 января будут стоять ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, Дракон, ледяной лабиринт и две горки.

Горка и каток у ДК «Совхозный» (Комбинатская, 7) будут работать до тех пор, пока будут позволять погодные условия.

Ледовый городок у ТЦ «Мега» проработает до середины февраля.

Обе елки парка Маяковского, на катке «Северное сияние» и в центре парка, будут стоять до 31 января. Горка закроется 29 февраля. Каток будет работать, пока не растает лед.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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