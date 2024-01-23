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Вторник, 23 января 2024, 12:20 мск

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Мэрия объявит конкурс идей для строительства будущего ледового городка

В администрации Екатеринбурга планируют объявить конкурс архитектурных концепций для будущего ледового городка на площади 1905 года. Новую искусственная ель, которая так приглянулась горожанам, будут наряжать на праздник еще минимум пять лет.

«Елка находится в муниципальной собственности. Сейчас ее очень аккуратно разбирают, чтобы частично сохранить иллюминацию. В этом году на елке были декоративные элементы в виде цилиндра и трости, как отсылка к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. У нас есть идея ближе к осени объявить конкурс на разработку новых декоративных элементов для елки, исходя из тематики будущего ледового городка», – сообщил на брифинге начальник управления культуры Илья Марков.

В минувшие зимние каникулы ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетили порядка 35 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году. Причиной снижения посещаемости стали суровые морозы, которые ударили сразу после Нового года. Тем не менее в мэрии довольны, как был организован городок. Марков указал, что на праздничной площадке было много свободного пространства, что удобно для прогулок с детьми. В следующие годы мэрия хочет сохранить этот концепт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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