Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду

Прокуратура Невьянска начала проверку по факту ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. По данным ведомства, в аварии пострадали шесть человек, трое из них скончались на месте.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – это водитель и пассажиры автомобиля Citroen. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Невьянская городская прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, будет проверено, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр.

Как ранее писал «Новый День», автобус ехал из Челябинска в Новоуральск. На расстоянии 4 километров от трассы Екатеринбург – Серов, на дороге в сторону Верх-Нейвинского, он выехал на встречную полосу и врезался в Citroen. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Автобус вез детскую хоккейную команду, которая возвращалась с соревнований в Новоуральск. В салоне было 18 детей 15-16 лет, а также тренер и водитель.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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