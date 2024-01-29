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В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие (ФОТО)

Фото: Свердловская областная прокуратура

Автобус, который вез детскую хоккейную команду, попал в ДТП у поселка Верх-Нейвинский. Он выехал на встречку, столкнулся с легковушкой и съехал в кювет. Водитель и пассажир иномарки погибли, информация о пострадавших уточняется.

Пассажирский автобус ехал в сторону Новоуральска и на подъезде к поселку Верх-Нейвинский выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Citroen. Водитель и пассажир легковушки скончались.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, а автобусе ехала детская хоккейная команда – 18 детей в возрасте 15-16 лет, а также тренер и водитель.

«Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – сообщил полковник Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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