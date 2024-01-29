В минздраве рассказали о состоянии юных хоккеистов, пострадавших в ДТП с автобусом

Двое хоккеистов, пострадавших утром в аварии с автобусом, находятся в состоянии средней тяжести. Один из них доставлен в больницу Екатеринбурга, второй готовится к транспортировке.

«Пациент 2008 года рождения утром был доставлен в больницу Новоуральска в состоянии средней тяжести, сейчас готовится к госпитализации в одну из екатеринбургских больниц. Еще один пациент 2008 года рождения, как уже сообщалось ранее, в состоянии средней тяжести сразу был доставлен в екатеринбургскую больницу», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Кроме того, в аварии пострадал мужчина 1963 года рождения (скорее всего – водитель автобуса). Он от госпитализации отказался.

Как ранее писал «Новый День», автобус перевозил 18 подростков-хоккеистов, которые возвращались с соревнований вместе с тренером. По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо, он вылетел на встречку и врезался в Citroen. В результате ДТП погибли четыре человека: трое взрослых в легковой машине скончались на месте, тренер хоккейной команды умер по дороге в больницу. По факту ДТП начаты проверки прокуратуры и СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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