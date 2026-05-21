Вынесен приговор по делу о ДТП с детской хоккейной командой, где погибли 4 человека (ФОТО)

Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда – тогда погибли четверо взрослых, а двое подростков получили тяжелые травмы.

На скамье подсудимых оказались водитель Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. В зависимости от роли и степени участия мужчинам были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека», ч. 3 ст. 266 УК РФ «Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц», ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц».

Судом доказано, что 29 января 2024 года Евгений Лобов не организовал предрейсовый осмотр автобуса, а Максим Адиев выпустил его в рейс с неисправностью шин. Водитель Игорь Миненко, в свою очередь, превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении Citroen С4, после чего съехал с трассы и врезался в дерево. Трое взрослых в легковом автомобиле – двое мужчин и женщина – погибли на месте. Тренер Виталий Плешков умер по дороге в больницу. Два 15-летних игрока с травмами были доставлены в Екатеринбург.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал: «Автобус «Ютонг» модели ZK-6122H9 с места происшествия был помещен как вещдок для проведения следственных действий на штрафстоянку. В ходе осмотра технического состояния автобуса установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре примерно 100 км/ч».

Суд приговорил всех троих подсудимых к принудительным работам на 4 года. Миненко также лишен водительских прав на 2 года 6 месяцев. Адиев лишен права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию на срок 3 года.

Гражданские иски удовлетворены частично. С Лобова в пользу родственников погибших взыскано по 2 млн рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних – по 1,5 млн рублей.

Невьянск, Елена Владимирова

