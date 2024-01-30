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Вторник, 30 января 2024, 12:13 мск

Новости Екатеринбург

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Двое погибших в аварии с автобусом – бойцы, вернувшиеся с СВО

Фото: облпрокуратура

Стали известны имена двух мужчин, которые погибли накануне в ДТП на Серовском тракте с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Как уточняет газета «Нейва», это Александр Ошурков и Никита Воробьёв. Оба недавно вернулись с СВО. «Третья пассажирка легковушки Наталья Жаровских, риэлтор. Она сопровождала Александра и Никиту в Екатеринбург на сделку с недвижимостью», – уточняет издание.

Напомним, вчера автобус, у которого лопнуло колесо, выехал на встречную полосу, где в него влетел автомобиль Citroёn. Все пассажиры легковушки – двое мужчин и женщина – погибли на месте. Также скончался один пассажир автобуса, тренер хоккейной команды Виталий Плешков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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