СК назвал виновников ДТП с детской хоккейной командой – водитель автобуса и перевозчик

В Свердловской области предъявлено обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту аварии автобуса с детской хоккейной командой «Кедр-2008». В ДТП погибли четыре человека. Два подростка находятся в больнице. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, заключили эксперты.

Как сообщили в областном следственном комитете, 54-летний индивидуальный предприниматель из Новоуральска обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи установили, что перевозчик не обеспечил исправное техническое состояние автобуса, который перевозил детей, и инструктаж водителя транспортного средства.

60-летнему водителю, который был за рулем автобуса в момент ДТП, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, мужчина превысил допустимую при перевозке детей скорость.

Как ранее писал «Новый День», дорожная авария случилась утром 29 января. Автобус Yutong вез 18 игроков хоккейной команды «Кедр-2008» и их тренера – они возвращались с соревнований в Новоуральск. На трассе у автобуса лопнуло колесо, он вылетел на встречную полосу, где врезался в Citroen. Трое взрослых в легковом автомобиле погибли на месте. Тренер Виталий Плешков умер по дороге в больницу. Два 15-летних игрока с травмами доставлены в Екатеринбург.

Расследование уголовного дела о причинах аварии с автобусом находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Невьянск, Ангелина Сергеева

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